« C’est exceptionnel que l’État donne aussi peu à un hôpital » : à Beaune, la ministre pose la première pierre du futur centre hospitalier

À Beaune, ce jeudi 10 juillet, la pose de la première pierre du nouvel hôpital marque une étape historique. Soutenu par une dotation publique relativement modeste (12,2 M€ sur 86 M€ d’investissement), le projet incarne la spécificité des Hospices de Beaune : une tradition de charité et d’autofinancement grâce à la vigne. Un chantier ambitieux, et porteur de symboles pour la vie et la santé : maternité, vieillissement, solidarité.