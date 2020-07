LACS LAIVES - Au restaurant du Bout du Monde, laissez-vous tenter par le "boudin de grenouilles"

Morgane et Damien Flores ont repris l'établissement la saison dernière et la satisfaction est au rendez-vous.

Après quelques frayeurs au début du mois de juin, l'activité a repris "plein pot" confie Damien Flores, content de voir la saison estivale redémarrer sur les chapeaux de roue. Sa compagne, Morgane, aux cuisines et lui en salle avec son équipe, le restaurant Au bout du monde, a vraiment des saveurs d'exotisme dans le contexte sanitaire du moment. Au bord de l'eau, dans une ambiance paisible, l'établissement propose de nombreuses spécialités bourguignonnes mais surtout une invention maison, "le boudin de grenouilles", né en mars 2019 dans les cuisines de l'établissement.

L'établissement est ouvert du mardi au dimanche midi et soir, les après-midi de samedi et dimanche. Services jusqu'à 14H30 le midi et 22h le soir.

Parallèlement le bar à tapas est ouvert tous les vendredi et samedi soir à partir de 19H30 jusqu'au coeur de la nuit.

Employant 8 personnes, l'établissement recherche un renfort d'ailleurs pour l'été, un mi-temps de 24h pour s'occuper de la baraque à frites avec un profil agent de restauration.

Il est fortement recommandé de réserver au 03 85 44 80 96.

Laurent Guillaumé