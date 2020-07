Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A bondit de 28% au deuxième trimestre en Bourgogne-Franche Comté

Selon Pôle Emploi et la DIRECCTE, l'augmentation des demandeurs d'emploi en catégories A, B et C s'établit à 3,4% sur un an en Bourgogne-Franche-Comté. Cette même hausse est de 0,9% en Côte-d'Or et de 2,7% en Saône-et-Loire.

Communiqué de presse

Au deuxième trimestre 2020, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorieA) s'établit en moyenne sur le trimestre à 151 610. Ce nombre augmente de 27,9% sur le trimestre (soit+33 070 personnes) et de 22,6 % sur un an.



En France métropolitaine, ce nombre augmente de 24,5 % ce trimestre (+22,7 % sur un an).



En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 223 240 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 6,7% sur le trimestre (soit+13 990 personnes) et de 3,4 % sur un an.



En France métropolitaine, ce nombre augmente de 6,7 % ce trimestre (+4,2 % sur un an).









DEMANDEURS D'EMPLOI PAR DÉPARTEMENT



Au deuxième trimestre 2020, en Bourgogne-Franche-Comté, les évolutions sur le trimestre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A se situent entre +24,0 % en Côte-d'Or et +34,5 % dans le Jura. Sur un an, elles se situent entre +17,2% en Côte-d'Or et +29,0% dans le Territoire de Belfort. Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C se situent entre +5,3 % en Côte-d'Or et enSaône-et-Loire et +9,0% dans le Jura pour les évolutions sur un trimestre. Sur un an, elles se situent entre +0,3 % dans la Nièvre et +7,2 % dans le Doubs.











DEMANDEURS D'EMPLOI EN CATÉGORIE A, EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



En Bourgogne-Franche-Comté, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 31,8 % pour les hommes (+26,7 % sur un an) et de 23,8 % pour les femmes (+18,2 % sur un an). Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en Bourgogne-Franche-Comté de 39,5 % pour les moins de 25 ans (+33,9 % sur un an), de 30,5 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+24,9 % sur un an) et de 16,6 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+12,0 % sur un an).





DEMANDEURS D'EMPLOI EN CATÉGORIES A, B, C, EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



En Bourgogne-Franche-Comté, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 9,1 % pour les hommes (+6,5 % sur un an) et de 4,4 % pour les femmes (+0,6 % sur un an). Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente en Bourgogne-Franche-Comté de 14,2 % pour les moins de 25 ans (+9,4 % sur un an), de 6,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+3,1 % sur un an) et de 3,3 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,8 % sur un an).





ANCIENNETÉ D'INSCRIPTION EN CATÉGORIES A, B, C DES DEMANDEURS D'EMPLOI, EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



En Bourgogne-Franche-Comté, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 4,6 % (+0,6 % sur un an) et celui des inscrits depuis moins d'un an augmente de 8,4 % (+5,8 % sur un an). L'ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d'emploi a été inscrit, de façon continue, en catégories A, B, C. Une sortie d'un jour de ces catégories réinitialise l'ancienneté. D'autres indicateurs, tel que le nombre de personnes inscrites en catégorie A un certain nombre de mois sur une période donnée, peuvent éclairer d'autres dimensions de l'ancienneté ou de la récurrence sur les listes de Pôle emploi dans ces catégories.





ENTRÉES ET SORTIES DE CATÉGORIES A, B, C, EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B, C au deuxième trimestre 2020 diminue de 12,7% par rapport au trimestre précédent (–9,8 % sur un an). Au deuxième trimestre 2020, les entrées pour fin de mission d'intérim (–8,3 %), démission (–5,3 %), rupture conventionnelle (–21,5 %), autre licenciement(–14,0%), première entrée sur le marché du travail (–0,9 %) ,retour d’inactivité (–20,2 %), réinscription rapide (–39,2 %), autres motifs (–10,4 %) et motif indéterminé (–7,7%) sont en baisse. Les entrées pour fin de contrat (+8,5 %) et licenciement économique (+7,7%) sont en hausse. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre moyen de sorties de catégories A, B, C au deuxième trimestre 2020 diminue de 32,8% par rapport au trimestre précédent (–32,0 % sur un an). Au deuxième trimestre 2020, les sorties pour reprise d'emploi déclarée (–35,8 %), entrée en stage ou en formation (–36,8 %), arrêt de recherche (–27,9%), cessation d'inscription pour défaut d'actualisation (–21,0 %), radiation administrative (–92,8 %) et autres cas (–34,2 %) sont toutes en baisse.



Suite à la refonte des motifs d’inscription à Pôle emploi, les données sur les entrées en catégories A,B,C par motif sont révisées et ne sont pas comparables avec celles publiées avant avril 2018.





DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI EN CÔTE-D'OR AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020



Au deuxième trimestre 2020, en Côte-d'Or, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 26 950. Ce nombre augmente de 24,0 % sur un trimestre (soit+5 220 personnes) et de 17,2 % sur un an.



En Côte-d'Or, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 41 280 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 5,3 % sur un trimestre (soit+2 090 personnes) et de 0,9 % sur un an.





DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS À PÔLE EMPLOI EN SAÔNE-ET-LOIRE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020



Au deuxième trimestre 2020, en Saône-et-Loire, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorieA) s'établit en moyenne sur le trimestre à 29 320. Ce nombre augmente de 25,9% sur un trimestre (soit+6 040 personnes) et de 22,4 % sur un an.



En Saône-et-Loire, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenneà 45 530 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 5,3% sur un trimestre (soit+2 290 personnes) et de 2,7 % sur un an.