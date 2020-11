OCTOBRE ROSE - Rendez-vous ce samedi pour un départ à 16H30 sous la halle de Fragnes/La Loyère

"Dans cette période pluvieuse nous devrions bénéficier d'une accalmie, ce samedi à 16H30. Rendez vous sous la halle pour un petit échauffement avant une marche d'environ 4 km avec le masque obligatoire et en respectant la distanciation physique individuelle et collective. Apportons notre soutien à ces femmes qui souffrent et à ceux qui les accompagnent et invitons le plus grand nombre à se faire dépister. Mme Vassel, gynécologue sera présente pour informer et conseiller sur ce dépistage en particulier sur l'autopalpation, une pratique simple et efficace pour dépister les formes précoces" a lancé Alain Gaudray, maire de la commune. Avis aux amateurs !