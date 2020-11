Musique Pluriel invite les enfants à voyager en musique

« Envie d'embarquer pour un nouveau voyage musical ? » La prochaine session Zikado se déroulera du lundi 19 au jeudi 22 octobre 2020 à l'école Vivant Denon 43 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône

Pendant ces quatre jours, accompagnés par Anna Sitbon et Catherine Faure, les enfants découvriront un répertoire varié de chants du monde, et prépareront un spectacle qui sera proposé aux parents le jeudi 22 octobre en fin d'après-midi.

Les enfants seront accueillis en deux groupes d'âge :

de lundi à mercredi :

- de 9h30 à 12h pour les 7/12 ans

- de 14h à 16h30 pour les 10/16 ans

le jeudi, les deux groupes seront réunis de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30, et le concert aura lieu à 18h30.

Pensez à prévoir une bouteille d'eau et un goûter léger (fruit ou fruits secs) chaque jour.

Tarifs : normal 60€, famille 51€ (à partir du 2nd enfant), réduit 40€

Renseignements complémentaires au 09 80 65 63 71.

Cliquez sur le lien suivant pour inscrire votre enfant :

https://musique-pluriel.assoconnect.com/billetterie/offre/117067-b-inscription-zikado-automne-2020

JC Reynaud