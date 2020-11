JO 2024 - Chalon sur Saône, base arrière pour la natation et le basket, et pour Sébastien Martin «le sport est un enjeu d’attractivité»

Chalon sur Saône, Mâcon, Le Creusot, Montceau les Mines et Autun accueilleront dans le cadre des JO 2024 différentes délégations pour leurs entrainements.

«C’est une bien belle nouvelle pour le Grand Chalon qui gère le Colisée et la piscine olympique. J’ai toujours dit que le sport est un enjeu d’attractivité. Cela est confirmé. Mais c’est aussi une bonne nouvelle pour la Saône-et-Loire, puisque toutes les villes candidates ont été retenues. Avec la gare TGV, à 1h15 de Paris c’est un énorme atout. Il faut bien rappeler que dès juillet 2021 les sites pourront voir des fédérations venir s’entraîner et préparer les JO de Paris 2024» a livré Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, après l'annonce reconnaissant les grandes villes de Saône et Loire comme bases arrières des Jeux Olympiques de 2024.

