Le joli message des Rock Cheerleaders

A l'occasion d'octobre rose, les Rock cheerleaders ont tenu à montrer leur intérêt et leur solidarité auprès des femmes atteintes du cancer du sein. Si le cheerleading est mixte, à Chalon il est pratiqué majoritairement par des jeunes femmes. "Toutes concernées. On pense que tout va bien et puis un jour on apprend que notre mère, notre tante, une amie chère est touchée par le cancer du sein et toute la vie est chamboulée." C'est le message que la présidente Isabelle Druhot Perigault a tenu à faire passer à ses adhérentes hier soir à l'entraînement. Tous les Rock stars avaient répondu à l'appel du rose pour immortaliser cet entraînement un peu particulier.