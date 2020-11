Le collectif des imams de Chalon-sur-Saône réagit à l'assassinat de Samuel Paty

Les responsables des quatre lieux de cultes musulmans du Chalonnais, dans un commun appel, souhaitent réagir via un communiqué à la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans froidement assassiné, non loin du collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, à la suite d'un cours sur la liberté d'expression. Plus de détails avec Info Chalon.

Communiqué des Musulmans Chalonnais suite à l’assassinat de Notre compatriote Samuel Paty

«Nous, Musulmans du Chalonnais, tenons à présenter nos plus sincères condoléances à la famille de la victime. Nous nous associons à leur douleur et nous prions pour que la paix et la sérénité regagnent leurs cœurs.



Samuel Paty était un enseignant honnête dans sa fonction, bienveillant et compatissant, un enseignant apprécié et dévoué et c'était avant tout un être humain, un mari et un père. Point de mots pour exprimer notre immense tristesse et notre chagrin…



Rien, faut-il le rappeler, dans notre foi et nos textes ne peux justifier de près ou de loin cette ignoble tragédie. Si notre condamnation est sans appel, nous refusons néanmoins de porter la responsabilité collective de cet acte sans nom.



Et bien malveillant seront ceux qui instrumentaliseront cette tragédie pour un quelconque clientélisme électoraliste.



Que nos compatriotes Français ne s'y trompent pas, le discours de stigmatisation de nos élites ne vise en aucune manière une action efficiente contre le terrorisme.



Nous, Musulmans du Chalonnais, nous nous engageons afin que le pacte républicain pour le vivre-ensemble soit notre priorité et notre lieu commun.



Jamais les fanatiques de toute part ne nous feront faillir dans cet engagement.



La France est notre patrie et les Français nos compatriotes. Nous mesurons notre responsabilité dans la lutte contre ces idéologies macabres qui gangrènent une minorité de jeunes désœuvrés.

Nous, Musulmans du Chalonnais, nous adressons notre soutien à l'endroit du corps enseignant de la République. Vous êtes les hussards et les garants du vivre-ensemble et à ce titre, vous avez tout notre soutien et notre confiance dans l'immense responsabilité qui est la vôtre.

Le Collectif des imams de Chalon-sur-Saône le 19/10/2020»