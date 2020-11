Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable interpelle dans une lettre ouverte le Préfet de Saône et Loire, Julien Charles

LETTRE à Julien Charles, PREFET de Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Le 13 octobre 2020

Monsieur le Préfet,

L'actualité nous prouve une fois de plus que l'on ne peut ni anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes, ni prévoir leurs conséquences dramatiques pour les personnes et les biens. Mais nous pouvons réduire leur impact en prenant toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité publique et notamment celles contre les risques dus aux inondations.

Considère t-on que ce qui se passe «ailleurs», ne se produira jamais à Chalon ? En effet le permis de construire un bâtiment commercial de catégorie 2 (pouvant accueillir de 700 à 1500 personnes) sur la place de Gaulle a bel et bien été délivré le 27 juillet 2016 par la mairie de Chalon-sur-Saône au porteur du projet, la SARL SOMABI, quelques heures seulement avant l'adoption du nouveau PPRI qui interdit désormais la construction de ce type de bâtiment à cet endroit-là.

Qui peut prétendre aujourd'hui que la Place de Gaulle, classée en aléa à fort risque d'inondation, sera toujours épargnée par la montée des eaux de la Saône et que la construction de ce bâtiment ne remet pas en cause la sécurité publique ? S'il n' y avait aucun risque, le nouveau PPRI n'aurait pas classé la Place de Gaulle en zone violette.

Si une crue imprévisible et dévastatrice de la Saône se produisait, qui serait jugé responsable des dommages causés aux personnes et à leurs biens ? La SARL SOMABI qui porte le projet de construction ? La mairie de Chalon-sur Saône qui a délivré le permis de construire en toute connaissance de cause ? L'état qui avait connaissance du risque et ne pouvait donc ignorer l'interdiction de construire ce type de bâtiment sur cette parcelle ?

Dans le centre de ville de Chalon, de nombreux et spacieux locaux commerciaux sont vides. Pour ne faire prendre aucun risque, ils pourraient être réhabilités afin d'accueillir les enseignes pressenties par la mairie pour revitaliser le commerce.

Au regard de ces éléments, nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Préfet, de bien vouloir apporter une attention particulière à ce dossier et d'intervenir pour empêcher que la construction de ce bâtiment qui présente des risques importants pour la sécurité publique ne démarre Place de Gaulle à Chalon.

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l'assurance de notre considération distinguée



Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable