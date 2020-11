APPEL AUX RENFORTS - Médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, aides-soignants, ... sont invités à se faire connaître

Le contexte épidémique COVID-19 nécessite le déploiement de renforts humains importants pour assurer la montée en charge des services de réanimation et de médecine. Depuis le 28 octobre, l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté a demandé aux directions des établissements de santé publics et privés, d’activer sans délai le niveau 3 des plans de mobilisation des capacités hospitalières et de procéder à la déprogrammation des activités non urgentes. Cette déprogrammation doit permettre de redéployer du temps soignant au profit de la prise en charge des malades atteints de formes graves du coronavirus.

Alors que le nombre de ces patients dépasse désormais 1 240 personnes hospitalisées en Bourgogne-Franche- Comté dont plus de 150 en réanimation, le directeur général de l’ARS a lancé le 4 novembre un appel à la mobilisation de toutes les compétences pour prêter main forte aux établissements de santé face à cette vague d’hospitalisations destinée à augmenter encore dans les jours et les semaines qui viennent.

Plateforme Renfort-RH

Médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens, aides-soignants, ... sont invités à se faire connaître, soit en prenant l’attache de l’établissement de santé le plus proche, soit en s’enregistrant sur la plateforme https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/

Cette plateforme met en relation les offres de renfort et les besoins exprimés directement par les hôpitaux publics et privés et les établissements médico-sociaux.