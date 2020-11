CORONAVIRUS - 200 procès-verbaux dressés par les policiers sur le Chalonnais

C'est le chiffre dévoilé par Bertrand Pic, Commissaire-divisionnaire de Chalon sur Saône.

En marge de la présentation du renforcement du dispositif Sentinelle en Saône et Loire, Bertrand Pic, Commissaire-divisionnaire de Chalon sur Saône a rappelé que depuis le début du 2e confinement, ce sont pas moins de 200 procés-verbaux qui ont été dressés, "60 pour non-respect du port du masque et 140 pour non-respect du confinement, défaut d'attestation et autres".

L.G