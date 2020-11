#SauvonsNosCommerçants : produit classé non-essentiel, mais si essentiel pour le commerçant qui en vit

Afin de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à la nécessité absolue de rouvrir les commerces de proximité le 1er décembre, comme l’a envisagé le Premier ministre, et plus idéalement le 27 novembre afin de sauver un week-end d’achats de Noël, la CPME et les fédérations professionnelles sectorielles les plus impactées* lancent une campagne de communication appelant à ne pas reporter une nouvelle fois cette réouverture.