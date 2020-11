« I-DANCE » une révolution culturelle portée par le Grand Chalon.

Scannez votre corps, créez votre avatar et rejoignez la danse virtuellement. Découvrez l’exemple de l’Avatar d’Agathe Ruga de la création à la finition !

Jeudi 25 novembre à 11 heures 45 se tenait dans les locaux du Conservatoire du Grand Chalon le Point presse de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Agathe Ruga, Vice-présidente en charge de la culture en présence de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire et Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, Scène Nationale Chalon-sur-Saône, pour la présentation du dispositif numérique I-DANCE , une véritable prouesse technologique. Cette installation numérique permet à chacun, après un scan 3D de quelques secondes, de voir son corps transformé en avatar numérique, personnalisable à sa guise.

Extraits des discours prononcés lors de la présentation de ce dispositif :

Sébastien Martin : « Je voulais avec Agathe Ruga, Vice-présidente à la Culture, mettre en avant l’initiative qui a été prise, pour montrer que même en période de confinement, on a continué à prendre des initiatives en matière culturelle. Je suis particulièrement heureux et fier que cela se passe ici, et aujourd’hui, dans le fruit d’une collaboration entre 2 équipements culturels phares du Grand Chalon, que sont, le Conservatoire et l’Espace des Arts ! Sachant que cet objet culturel, on va le dire, a déjà été présenté la semaine dernière au Lycée Pontus de Thiard ; Sachez que le Grand Chalon portant à la fois ce projet inédit du numérique, va porter demain un autre projet, celui d’un pôle régional des arts numériques. Cela préfigure de ce que nous saurons faire sur ce territoire dans les années à venir ! Mais je vais laisser la parole à Nicolas ou à Robert pour expliquer en quoi consiste ce projet. Je vous remercie ! ».

Nicolas Royer : « C’est une petit fantaisie qui a été inventée par un plasticien au départ qui se nomme Pierre Giner. Effectivement, le Président le rappelait, l’engagement sur le territoire du numérique de la Scène Nationale et de ce projet que j’ai porté, c’est que ces œuvres numériques puissent intégrer les Arts du Spectacle. C’est quelque chose de très novateur que nous vous proposons aujourd’hui. Cette fantaisie « i-danse » a été créée par la Scène Nationale de Bonlieu (Annecy 74) et dès sa création au mois de janvier, on est allé tout de suite, visiter son développement spécifique. Il s’agit d’un scanner qui va créer un avatar, sachant que ce scanner provient de Russie car les russes sont très avancés en imageries numériques car ils possèdent des scanners très pointus. On fait donc un avatar ! A partir de cet avatar, on est dans une application qui vous permet de danser. Alors attention, vous ne dansez pas n’importe comment puisque ce sont 10 grands chorégraphes internationaux qui ont créé spécifiquement des chorégraphies pour cette fantaisie (Gisèle Vienne, Rachid Ouramdane, Jean Claude Gallota, François Chaignaud, Saïf Remmide ….). Ils ont créé ces chorégraphies en « capture motion » (avec des capteurs sur eux), qui ont été ensuite reproduites informatiquement pour que l’avatar se transforme dans la réalité. Ce dispositif numérique est très impressionnant car dans ce monde actuel où l’on ne peut plus danser ensemble, et bien là, le numérique nous permet de créer une espèce de communauté de danseurs et de découvrir des chorégraphies contemporaines […] Cet outil nous allons l’utiliser pour voyager dans les différents collèges et lycées de Chalon jusqu’à Noël (collège Jean Vilars, lycée Camille Du Gast…) afin de faire danser 1200 jeunes dans cette période de confinement à partir de cette plateforme numérique. Nous reviendrons voir ces jeunes au mois de mai 2021 dans leur collège et lycée, afin de créer une plateforme numérique et physique où l’on puisse à la fois danser sur ces chorégraphies et en ayant en même temps son avatar à l’écran ! ».

Exemple effectué avec Agathe Ruga :

1 : Rentrée des données de votre mail !

2 : Rentrée dans la cabine du Scanner !

3 : Apparition de votre avatar quelques secondes après !

4 : Après mail reçu, rentrée dans l’appareil pour modifier votre avatar ou choisir votre danse !

5 : Rentrée par code reçu par mail dans les données Q-R code de la plateforme numérique pour acceder à la piste de danse !

6 : Vous êtes dans la communauté des danseurs. Bravo, vous dansez !

Tout comme le Président du Grand Chalon

Ou Nicolas Royer

