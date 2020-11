En Bourgogne-Franche Comté, "80 personnes sont hospitalisées par jour pour des formes graves de la COVID-19"

La deuxième vague continue d’exercer une pression massive sur les hôpitaux. Si le pic des entrées est passé, chaque jour en moyenne près de 80 personnes sont hospitalisées pour des formes graves de la COVID-19, entre 13 et 14 en réanimation.

Le nombre de ces personnes actuellement hospitalisées (plus de 1 700) amorce seulement un repli après un haut- plateau d’une dizaine de jours (entre 1 800 et 1 900 personnes hospitalisées, bien au-delà du pic de la vague du printemps).

Pour permettre aux établissements de recouvrer des capacités de reprogrammer des interventions qui ne peuvent plus être reportées sans risque de perte de chance pour les patients, deux nouveaux transferts vers le Grand-Est sont intervenus hier et aujourd’hui, ce qui porte à 15 le nombre de ces transferts hors région depuis le début de la deuxième vague.

Mobilisation et responsabilité

Avec 1 864 décès en établissements de santé contre 1 677 la semaine dernière et 1 048 décès enregistrés dans les établissements médico-sociaux, soit de nouveau plus d’une centaine de plus en une semaine, la mortalité due à la COVID-19 reste très forte en Bourgogne-Franche-Comté.

C’est dire si dans la région, plus encore qu’ailleurs, la nouvelle étape de confinement adapté qui s’ouvre implique que chacun reste mobilisé et responsable, dans le respect des mesures de prévention, des gestes barrières et des consignes d’isolement en cas de dépistage positif ou dans l’attente d’un test.

C’est à l’échelle des comportements individuels que se joue la maîtrise de l’épidémie pour ouvrir les perspectives d’une réussite collective.