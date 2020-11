La Cave des Vignerons de Buxy rend hommage à son ancien président, Henri Legros

HOMMAGE A HENRI LEGROS

ANCIEN PRESIDENT DE LA CAVE DES VIGNERONS DE BUXY

Henri est né le 22 janvier 1926, jour de la Saint Vincent, Patron des vignerons. Vigneron, Henri l’a été à Etiveau commune de Saint Boil en Côte chalonnaise.

Ce métier rude, Henri l’a exercé, en 94 ans on peut comprendre la vigne, « cette plante fragile comme nous, qui n’aime pas l’ombre sauf celle de Son Maître Vigneron qui lui prodigue Ses soins ». Comme la vigne tu as connu grêle, gel, canicules, sécheresses, tempêtes, mildiou, oïdium, crises économiques, mais aussi de belles années, de belles aventures humaines. Alors que nous sommes dans un monde où l’individualisme prévaut sur le collectif, où l’immédiateté est exigée souvent au détriment du moyen et long terme…

Pour être Président d’une cave coopérative, il faut savoir considérer les intérêts du collectif dans la durabilité. Henri a été président de la Cave des Vignerons de Buxy pendant 15 ans de 1979 à 1994, cette période a été marquée par de grandes transformations dans le vignoble et dans la cave, d’abord beaucoup de jeunes se sont installés, beaucoup de viticulteurs ont rejoint la cave, beaucoup de vignes ont été plantées, des installations nouvelles ont été nécessaires : en 1984 la construction de la cave à fûts (1 200 pièces de 228l de vin), en 1988 une cuverie à la pointe de la technologie pour les rouges (25 000hl), en 1993 une cuverie aussi performante pour les blancs (20 000hl).

En 1993 une orientation stratégique de la cave a été prise et elle est toujours d’actualité : être metteur en marché des vins de nos coopérateurs, c’est-à-dire aller au bout du métier de vignerons, du terroir à la bouteille de vin sur la table. Henri nous a quitté ce 25 novembre, jour de la Sainte Catherine « où tout bois prend racine », en tout cas l’ADN d’Henri à la cave de Buxy a bien pris, de nombreux travaux ont eu et ont lieu encore aujourd’hui pour faire de la cave un outil performant au service de ses coopérateurs et de la qualité des vins pour des clients du monde entier !

François LEGROS actuel Président (neveu) et le conseil d’administration, Rémi MARLIN Directeur et l’équipe des salariés de la cave des vignerons de BUXY.