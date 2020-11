Nouveau commerce à Chalon : «Moa », le magasin qui a ouvert ses portes le jour de la réouverture des commerces

Le clin d’œil info-chalon.com

Ouvert depuis samedi matin, le très beau magasin ‘Moa’ situé 57 Grande rue à Chalon-sur-Saône propose à sa clientèle des bijoux et des accessoires de mode.

Dans ce magasin très bien agencé, Sarah, Clarisse et Sabrina seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens.

Le magasin est ouvert 7/7 (sauf le lundi après midi) en ces périodes de fêtes de 10 heures à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures 30 et le vendredi et samedi non stop de 10 heures à 18 heures 30. Tél 03 85 87 79 35.

J.P.B