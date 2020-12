Le Grand Chalon propose des sessions d’initiation à la trottinette électrique Place Pierre Sémard

Afin de sensibiliser et former les utilisateurs (ou futurs utilisateurs) aux règles de bonnes pratiques et de sécurité à respecter en trottinette électrique, Le Grand Chalon propose des des sessions d'initiation gratuites sur la Place Pierre Sémard, près de la Gare. Plus de détails avec Info Chalon.

Dès 9 heures, sur la Place Sémard, un parcours a été installé par le Grand Chalon qui s'engage à promouvoir une mobilité douce et un déplacement responsable en trotinette électrique, en partenariat avec Two Roule, un organisateur d'événements venu de Gif-sur-Yvette (Essonne).



Spécialisé dans la prévention et la formation aux nouvelles mobilités, Two Roule propose des sessions d'initiation à la trottinette électrique.



Longtemps considérée comme un jouet, la trottinette électrique qui connaît un succès phénoménal depuis quelques années, a envahi les rues (et les trottoirs) des villes du monde entier, y compris les communes du Grand Chalon.



Si elles sont la dernière tendance en matière de mobilité urbaine, on les retrouve presque à chaque coin de rue.



Cependant, à cause des trop nombreux mauvais comportement des utilisateurs, les trottinettes électrique irritent de plus en plus piétons, cyclistes et automobilistes.



Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et des transports, et Françoise Chainard, adjointe au maire de Chalon-sur-Saône en charge de l'espace public, étaient présentes, ce matin.



«En tant que responsable des mobilités actives, il m'a semblé important qu'on fasse des mises à jour sur l'utilisation de la trottinette électrique qui est un mode de déplacement qui augmente régulièrement notamment pour le trajet domicile-travail et on observe sur le terrain encore une méconnaissance de toute la réglementation. En tout casn par méconnaissance, on se retrouve avec des conflits d'usage sur les trottoirs et l'idée, c'était de dispenser le plus largement possible les bonnes règles d'usage», nous explique Maurice Coupat, responsable du Service Mobilité du Grand Chalon, également présent lors de cette opération de sensibilisation.



«Le Grand Chalon a pris contact avec cet organisme (Ndlr : Two Trouble) afin d'organiser des ateliers pour manier cet engin. Surtout de faire prendre conscience de tous les éléments de sécurité qu'il fallait adopter. Le casque n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Il serait bien qu'il soit obligatoire! Et puis la maniabilité parce que c'est un engin qui roule vite et c'est basé sur des petites roues. C'est stable pour les personnes qui ont de l'équilibre, ça l'est moins pour les novices... Donc, effectivement, il était important qu'on mette ça en place. On a une campagne aujourd'hui et demain sur Chalon. Ensuite, nous réfléchissons à organiser dès le printemps des points sur les communes, certainement de la 1ère Couronne et celles qui le demandent. On va vulgariser cette méthode afin de faire en sorte que les personnes apprennent à se servir de ce nouvel outil de mobilité», indique, à son tour, la vice-présidente du Grand Chalon.



«Dès le printemps, on va regarder à proposer des ateliers dans les communes environnantes parce que tous les maires se posent la même question et il faudrait vraiment que les utilisateurs prennent connaissance des obligations et puis des choses à faire pour leur sécurité et celle des personnes qu'ils croisent», précise-t-elle.



À la question de savoir quelles communes seront concernées, Karine Plissonnier répond spontanément : «Déjà Saint-Marcel pour commencer par le début (rires)».



Cette dernière étant également 1ère adjointe au maire de Saint-Marcel, Raymond Burdin.



«Je suis persuadée que les maires de Saint-Rémy, Châtenoy-le-Royal et peut-être d'autres communes seront certainement très intéressés parce que c'est un sujet d'actualité et je suis intimement persuadée que les trottinettes vont fleurir dès Noël», ajoute-t-elle.



Évoquant les accidents, la vice-présidente déclarera : «Malheureusement, on est pas toujours au courant. Il y en a eu quelques uns mais ça peut-être des accidents très très graves. Nous, pour l'instant, on est épargnés mais on est dans la préventio (...) Le but du jeu est que personne ne se blesse!».



Il nous est précisé que les agents du Grand Chalon bénéficient d'une mise à disposition de trottinettes électriques pour se déplacer. En outre, ils ont recevront une formation «afin, qu'ils connaissent encore mieux tous les gestes importants».



«C'est une très bonne initiative pour les jeunes et les moins jeunes. Ce qui est très important, c'est que les trottinettes, on peut les plier, les amener dans un magasin, les emmener au bureau, les recharger. Maintenant, il faut un peu de discipline pour les utiliser. C'est le but, ici, de dire aux jeunes et aux moins jeunes de faire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec une trottinette. C'est quand même un engin qui peut aller à une certaine vitesse. Il faut être prudent!», indique, son tour, Françoise Chainard.



Et les jeunes? Qu'en pensent-Ils?



«Moi, je faisais de la trottinette électrique avant. Le problème c'est que j'ai un souci avec elle donc là, en ce moment, j'en fais plus mais, je savais pas qu'il fallait une assurance. Avant, moi j'avais rien. Ma lumière avant elle était cassée. Je vois qu'il y a plein de choses que j'ignore encore sur la trottinette électrique. J'ai appris des choses, aujourd'hui. En plus, c'était amusant», nous fait part Alexandre Thierry, 15 ans, originaire de Montchanin et élève au lycée Camille Du Gast.



«Bah moi, j'ai trouvé ça cool, j'avais jamais fait de trottinette électrique avant. C'est une découverte!», nous explique Thomas Gabin, 15 ans, originaire de Marliens (Côte-d'Or) et également élève dans le même lycée que son ami, Alexandre.



Même son de cloche du côté du jeune Tournusien Enzo Bievre-Poulailler, 16 ans, pour qui cette session était «bien».



Une autre opération de sensibilisation sur les bons gestes à avoir est organisée ce samedi, de 9 heures à 17 heures, Place de l'Obélisque.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati