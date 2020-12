Les Montagnes du Jura vous tendent les bras !

Montagnes du Jura, tout un monde dehors !





On revient tous à la nature pour différentes raisons, et ça tombe plutôt bien parce que toutes les raisons sont bonnes pour venir dans les Montagnes du Jura.

Changer d’air, sans se donner de grands airs.

Tout le monde a sa place dans nos grands espaces.

Les Montagnes du Jura c’est OUVERT toute l’année !



Découvrez un avant goût des Montagnes du Jura en cliquant ici



Situées à 2h30 de Paris et à 1h de Lyon, facilement accessibles, les Montagnes du Jura s’étirent d’une partie de l’Ain jusqu’à Montbéliard et offrent un large éventail d’activités nordiques.



Avec ou sans remontées mécaniques, les Montagnes du Jura sont LA destination de montagne idéale pour des activités loisirs nature avec ou sans neige : raquettes, ski de randonnée, ski de fond, patinage sur certains lacs, balade en chiens de traineaux, biathlon, fatbike et trottinette électrique ...liste non exhaustive des activités de plein air que proposent les stations ; à cette offre s’ajoutent des découvertes culturelles et gastronomiques.





Le Haut-Jura : Les Rousses et les Hautes Combes



Côté Les Rousses : Pour vivre un hiver « ambiance nature et authentique » c’est à la station des Rousses que ça se passe ! Station chouchoute des familles, Les Rousses regroupent 4 villages : Lamoura, Prémanon, Bois d’Amont et… les Rousses évidemment ! Le sommet de la Dôle, situé à 1 678 m d’altitude offre une vue incroyable sur la Chaîne des Alpes et sur le bassin du Léman. Initiation au biathlon, patinage sur les lacs gelés, randonnées en raquettes raviront particulièrement les familles !



Côté Hautes Combes : elles déroulent à l’infini leurs combes et leurs forêts d’épicéas enneigés et offre aux amoureux de grands espaces, des paysages préservés où l’on réapprend à écouter le silence et à ouvrir grand les yeux ! Qui sait au détour d’un chemin, vous apercevrez peut-être un lynx.



Accès à la station :

- Avec le Vroom service depuis les gares TGV de Dole et Dijon

- En skibus dans les 4 villages de la station des Rousses



www.lesrousses.com/decouvrir/la-station.html



Le Haut- Doubs : Métabief



Loin de la cohue des grandes stations, Métabief est bien plus qu’une station de ski : une destination hiver. Situé dans le Haut-Doubs, elle regroupe 6 villages : Rochejean, les Longevilles, Métabief, Les Hôpitaux Neufs et Vieux et Jougne. Au programme : ski de fond, balades en raquettes, conduite d’attelage de chiens de traîneaux, fatbike …Métabief offre une montagne d’activités et de balades sur le massif ! Coup de cœur pour les villages de Chapelle des Bois et Mouthe, véritables Mecque du ski de fond.



Accès à la station :

- En voiture

- En TGV en gare de Frasne, à 3h de Paris puis en bus



www.station-metabief.com/fr/





Monts-Jura et le Plateau de Retord



Monts-Jura, c’est la station des Montagnes du Jura qui tutoie les sommets ! Situé à 1 680 m d’altitude, la station offre l’un des plus beaux domaines de ski nordique de France grâce à son domaine de La Vattay-Valserine. Un panorama d’activités attend les débutants et les plus confirmés en matière de neige et de glisse. Et pour celles et ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, la station se prête au ski de randonnée ou backcountry. Et pour un effet wahou garanti : un stop au panorama du Col de la Faucille.

Plus au sud, le Plateau de Retord a vu grandir des sportifs comme le traileur Xavier Thevenard ou le biathlète Simon Desthieux. Au total 160km sont ouverts aux skieurs qui peuvent varier les plaisirs (ski nordique, raquettes et balade avec des chiens de traineaux…)





Accès à la station :

- En voiture

- En TGV en gare de Valserhône et de Genève-Cornavin



www.paysdegex-montsjura.com



Zoom sur L’espace Nordique Jurassien

Les Montagnes du Jura invitent le trappeur qui sommeille en chacun à se laisser porter par l’appel du Grand Nord.

Grâce à un réseau de sites nordiques regroupés au sein de l’Espace nordique Jurassien, le voyageur en mal d’espace et de liberté trouvera matière à s’évader !



