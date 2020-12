Décès de Jacques Dion, ancien patron du Jardin des Saveurs à Chalon et correspondant du JSL sur Farges les Chalon

Un registre de condoléances est ouvert en la mairie de Farges.

Les habitants de Farges-lès-Chalon ont appris jeudi avec tristesse et émotion le décès de Jacques DION dans un accident de la route en Belgique, son pays d'origine.

Propriétaire de chambres d'hôtes à Farges, il était également le correspondant de la presse locale du Journal de Saône et Loire. De 2002 à 2017, il a tenu le restaurant "Le jardin des saveurs", rue aux Fèvres. Sa gentillesse et son humour étaient réputés.

Toutes nos pensées vont à sa famille, son épouse Chantal, ses enfants et petits-enfants.

Un registre de condoléances est ouvert en la mairie de Farges-lès-Chalon, aux horaires d'ouverture, afin que les personnes qui le souhaitent puissent lui rendre hommage.