Le Comité de quartier Avenue-Aubépins-Saint-Gobain distribue 350 colis de Noël aux Aînés

Dès samedi matin, des colis de Noël ont été distribués aux Aînés par les 14 bénévoles du Comité de quartier Avenue-Aubépins-Saint-Gobain. Cette année, il y a 350 bénéficiaires. Plus de détails avec Info Chalon.

En dépit de la crise sanitaire, c'est une tradition qui perdure. Lorsque Noël approche, le comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain se plie en quatre pour offrir aux Aînés des colis gourmands.



Cette année, le colis se compose d'un saumon fumé d'Écosse, de blinis, d'une terrine de porc, d'un bloc de foie gras de canard, de blinis, d'un panettone, d'un pot de confiture d'abricots bio, d'une salade de fruits, d'une confiserie et d'une bouteille de vin blanc Côtes-de-Bergerac.

La distribution a eu lieu hier, samedi 12 décembre aux Aubépins.



Ainsi, les 14 bénévoles du Comité de quartier ont distribué 350 colis gourmands, de 8 heures à 18 heures.



«C'est beaucoup de travail mais ça représente pour nous, une étape importante de nos activités et on donne un peu de réconfort aux personnes qui sont seules voire dans l'isolement et dans des moments critiques», nous explique Maryline Nutte, présidente du Comité.



Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s'est rendu à 11 heures 30, au siège situé au 13 Rue André Gide, afin de saluer les volontaires, les bénéficiaires présents... et le Père Noël, venu donner un coup de main.



Les colis sont remis à toutes les personnes de plus de 70 ans, sans conditions de ressources. Seules les personnes nouvellement inscrites, les personnes venant récupérer un colis pour autrui ont présenté leur carte d'identité, leurs cartes d'invalidité à 80 % et leur justificatif de domicile.



À l'occasion de cette distribution, une tombola de Noël était organisée; le 1er lot est un bon d'achat de 30 euros chez Carrefour Chalon Nord, le 2ème lot, un magnum de vin, et le 3ème, une corbeille gourmande.



«Là, on est une équipe de quatorze, aujourd'hui. Tout le monde a bien travaillé. On commence vraiment à trouver une équipe en symbiose et à notre rythme. On espère que 2021 va être une année meilleure que 2020 et qu'on va pouvoir aller à la rencontre des gens et de faire nos manifestations comme à l'accoutumée», précise Maryline, très satisfaite du bon déroulement de ce temps fort pour le Comité.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati