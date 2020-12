ASSISES DE SAONE ET LOIRE - Le procès de la maman de Luca, découvert mort en 2008, débute aujourd'hui

La macabre découverte avait eu lieu en ce début de mois de février 2008. Infanticide ou cambriolage nocturne qui aurait mal tourné, la question a toujours été posée.

Depuis la découverte du corps du petit Luca, étouffé, sa maman a toujours nié son implication, et toujours évoqué un cambriolage qui aurait mal tourné. Elle avait accusé deux individus, cagoulés, qui lui avaient rendu visite au cours de la nuit. Placée en garde à vue après la découverte du corps, elle avait été relâchée 3 jours plus tard, faute d'éléments l'incriminant. Un mois plus tard, elle était mise en examen et écrouée. Son procés débute aujourd'hui à Chalon sur Saône.