Le Groupe Neyrat fait un don à l'association « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés »

Vendredi matin, Karine Bert, Responsable de l'Agence Neyrat de Givry, a remis un chèque de 500 euros à Valérie Parise, membre de l'association chalonnaise, qui vient en aide aux enfants hospitalisés à l’hôpital William Morey

L'association « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés », présidée par Danièle Charles, a pour objectif d'apporter un soutien aux enfants, âgés de 28 jours à 18 ans, qui sont hospitalisés au centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

Ses 20 bénévoles animent chaque jour, du lundi au vendredi, la salle de jeux du service, en proposant diverses activités telles que, des jeux de société, des activités manuelles et artistiques, de la lecture, etc...

L'association participe aussi aux anniversaires des enfants et offre chaque Noël un spectacle avec distribution de cadeaux par le Père Noël.

Elle aide enfin les familles, plus fragiles financièrement, en participant au financement de leur voyage vers des hôpitaux parisiens ou lyonnais.

Le Groupe Neyrat, qui est une entreprise familiale, est présidé par Bastien Neyrat et a été créé sur la région chalonnaise en 1962.

Il compte aujourd'hui quatorze agences, situées principalement en Saône et Loire et en Côte d'Or, et 90 collaborateurs, qui œuvrent dans la vente immobilière, la gestion et le syndic.

La collaboration entre le Groupe Neyrat et l'association a débuté en novembre 2015, à partir d'une initiative de Karine Bert et Valérie Parise, deux mamans qui se sont connues à la sortie de l'école élémentaire givrotine.

Après avoir débuté par une collecte de jouets neufs dans les supermarchés, les deux partenaires ont décidé en 2018 d'opter plutôt sur des dons d'argent, qui permettent d'acheter du matériel adapté aux besoins des malades, comme par exemple des coussins d'allaitement.

Valérie Parise a tenu, au nom de l'association, à remercier chaleureusement le Groupe Neyrat qui, par l'intermédiaire de Karine Bert, a confirmé la poursuite de ce partenariat pour les années à venir.

Pour tout renseignement sur l'association « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés » : téléphone - 03 85 44 66 88 ou mail - [email protected]