Les messes de Noël 2020 dans la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais

Voici quelques instructions concernant les messes de Noël 2020, données par le clergé et les équipes paroissiales pour la Célébration de la Nativité, en espérant qu'en 2021 cela appartiendra au passé !!

Le père Jean Robert Courtot, curé de la Paroisse du Bon Samaritain a choisi de mettre trois messes à la même heure en trois lieux pour que les assemblées se dispersent et évitent de se concentrer sur un horaire. L’horaire de 18h30 est d’ordinaire ou il y a la plus grande affluence en supposant que ce sont les messes ou se rendront les enfants.

Les horaires et les lieux

Le jeudi 24 décembre :

18h 30 Ste Thérèse avec le Père Serge Grobot

18h 30 Chatenoy le Royal avec le Père Claude Barberot

18h 30 Varennes le Grand avec le Père Jean Robert Courtot et le diacre Dominique Galmiche

21 h Chatenoy le Royal avec le Père Jean Robert Courtot et Frère Rémy (OP)

le vendredi 25 décembre : 11 h à Chatenoy le Royal avec les Pères Serge Grobot et Jean Robert Courtot

L'Eglise de Varennes le Grand est la plus grande de la paroisse et si vous n'êtes pas « attaché » à un lieu précis n'hésitez pas à la choisir.

Un besoin d’aide

Ci dessous la liste des lieux et des référents pour chaque messe. Si vous désirez participez : placier, accueil, rangement, conte, lectures, enfants de choeur, musiciens, distribution du gel, etc…, faites le savoir au référent.

Inscriptions pour les messes

Comme il n’y a pas de recul quant à la fréquentation, il est demandé de vous inscrire auprès du référent par téléphone. Vous êtes des personnes « connues » et informées., par votre inscription vous aiderez l'organisation générale par rapport aux personnes venant de l'extérieur.

Accueil

Le ou les placiers, guideront, au mieux en fonction de l’heure d'arrivée. Une famille peut s’installer sur un banc ou une rangée dans la mesure du possible.

Consignes habituelles

être masqués y compris les enfants (référence : comme à l'école)

distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie

communion dans la main , mains bien à plat (pour toutes exceptions voire le prêtre avant la messe)

si vous avez trop de craintes concernant la communion : vous n'êtes pas obligés de communier.

Les prêtres prendront le maximum de précautions sanitaires : il couvre les hosties durant la messe, il se passe les mains au gel avant de donner la communion, il porte le masque

Quêtes

L’Eglise souffre également sur la plan financier et la générosité de tous est sollicitée, n'hésitez pas à donner et à communiquer sur ce point. En effet à titre informatif, suite au confinement, aux interdictions de messes, aux limitations du nombre de personnes aux offices, du report des baptêmes ou mariages , la paroisse a perdu la moitié (50 %) des revenus des quêtes.

Les manifestations : fête de printemps, report de la choucroute du foyer St Joseph en octobre 2021 n’ont apporté aucun bénéfice. Exemple précis : 17 000 € de produits des quêtes pour les obsèques en 2019 et seulement 6 000€ en 2020 ! Les quêtes, les intentions de messes permettent d’assurer un revenu aux prêtres et assurent en partie le fonctionnement des églises ( chauffage, éclairage, entretien interne, etc.) Une situation qui ne reviendra pas à la normale avant l'automne (report des mariages par exemple) et donc les finances de la paroisse en souffriront.

La Quête est une action liturgique et votre don est important pour la vie de la paroisse. Pour la soutenir durant cette période de crise sanitaire, une plate-forme d'offrande de quête en ligne est proposée.

Pour faire votre don il suffit d’aller sur le lien suivant :

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=AUTUN&reserved_paroisse=St- Rémy-Bon-Samaritain

JC Reynaud

18h30 en l’église Sainte Thérèse Cécile PICARD : 03 85 93 63 07

18h30 en l’église de Châtenoy le Royal Marie Jo BERTIN : 06 72 11 65 94

18h30 en l’église de Varennes le Grand Isabelle de MESNARD : 06 45 83 14 11

21h en l’église de Châtenoy le Royal Chantal RICHARD : 06 85 60 09 34

Messe du vendredi 25 décembre :

11h en l’église de Châtenoy le Royal Liliane PERRIN : 06 32 53 93 19