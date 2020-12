Le Village Répit Famille (VRF) de Mardor à Couches est enfin sur les rails annonce le député Rebeyrotte

Le conseil d'investissement de la Croix Rouge a validé au plan national la réalisation du Village Répit Famille (VRF) de Mardor le 9 décembre dernier et le Maire de Couches, Émile Leconte, m'a confirmé le dépôt du permis de construire définitif auprès de ses services avant le 31 décembre 2020.

Cet investissement important pour le Couchois et notre territoire va enfin voir le jour et contribuera au plan de relance, aux entreprises et à l'emploi local.