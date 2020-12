Saint Rémy : Le marché du samedi matin avait presque un air de marché de Noël.

La place de la mairie et les étals des commerçants du marché ont pris les couleurs de Noël

Le marché avait presque revêtu son habit de Noël ce samedi matin avec la présence des commerçants habituels et de deux stands de déco.

̏Les Créa’s de K’roles˝ banc installé contre la salle Brassens pour protéger les produits exposés est un atelier de création artisanal à partir de tissu naturel et bio. Accessoires de cuisine, bavoirs, carrés de lingettes, gants de lingettes, panières de lingettes et vêtements …, tout un assortiment de produits pour faire de très beaux cadeaux. Carole Delale-Lecat sera encore au marché samedi 26 décembre, son atelier est sur St Rémy.

̏La San Rémoise˝ Boulangerie Pâtisserie de St Rémy est une habituée du marché du samedi matin avec une clientèle fidèle. Carla, fille de l’artisan boulanger, avait amené chocolats, corniottes et gâteaux pour compléter les différents pains, brioches et croissants.

̏ Chez Sylvia ˝ Que ça sentait bon le poulet rôti ! On n’y trouve pas que des poulets mais des fromages, des saucisses, des pommes de terre cuites et pendant les fêtes les huîtres vendues par Bruno. La semaine, le camion snack est tous les midis du lundi au vendredi sur le parking devant le magasin Action de Châtenoy-le-Royal.

̏ Le Foyer Arcadie ˝ faisait les années passées son propre marché de Noël. Avec la situation actuelle ils n’ont pas eu la possibilité de présenter le fruit de leur travail. La municipalité leur a mis à disposition le chalet place de la mairie où ils ont installé quelques-unes des réalisations des divers ateliers. Vanessa, Audrey, Morgane et Emilie proposaient à la vente : confitures, huiles parfumées, pâte à tartiner et objets de décorations. A l’extérieur étaient exposés les sapins en bois, les étagères et les autres objets. Tout est fabriqué par les résidents lors des activités de l’atelier bois dont s’occupe Jean-Marc. Le bois utilisé provient de palettes récupérées et morceaux de bois de différentes essences remis par de généreux donateurs. Une simple palette peut se transformer entre leurs mains en une œuvre d’art.

̏ Uzul Fruits et légumes ˝ Le marchand de fruits et légumes est un vendeur coutumier du marché. Il est présent depuis 6 ans le samedi matin à St Rémy. Son banc, riche en agrumes, en fruits exotiques, pommes, poires et toutes sortes de légumes de saison pour pouvoir préparer de bons petits plats de fêtes, ne pouvait qu’attirer l’attention des clients respectueux des règles sanitaires. A la différence des supermarchés ici les clients sont servis par le commerçant, un gage de sécurité supplémentaire contre la transmission du virus.

̏ La Ferme de Lessu˝ c’est le modèle du circuit court, du producteur au consommateur. Producteur éleveur de vaches de race Blonde aquitaine, Jérôme et Christelle ont opté pour la vente en circuit court. Christelle fait différents marchés dont celui de St Rémy et proposent à la vente de la viande au détail ou en colis. Sur l’exploitation située à Gergy la vente se fait à la boucherie sur place. Une bonne manière pour eux de valoriser leur travail et leur production. Ce samedi matin c’était uniquement de la livraison de commandes.

C.Cléaux