Châtenoy le Royal - Bernard Dondon ancien Maire nous a quittés.

L’homme de lettres, de savoir, toujours discret, gardait un profond attachement à sa commune

Bernard Dondon âgé de 90 ans est décédé. Père de 4 enfants, il laisse derrière lui le souvenir d’un homme qui a œuvré toute sa vie d’enseignant pour transmettre la connaissance, le goût de l’écriture, de la littérature à ses élèves. Il était aussi un homme politique engagé, c’est en 1977 qu’il devient maire de la commune avec dans la tête un programme ambitieux pour l’époque. Après un peu plus de deux mandats il laissera sa place de maire à son premier adjoint Bernard Andriot tout en continuant ses activités politiques.

Il avait une vision futuriste et voulait transformer en profondeur cette commune dortoir en une commune active et ouverte à tous. Durant ses mandats, verront le jour le complexe sportif, le gymnase Alain Colas, le collège Louis Aragon, la halte-garderie, la ZAC du Maupas et l’extension de la bibliothèque située à Berlioz. Il y aura également de grands chantiers de voirie comme le rond-point de la zone verte et surtout l’élargissement du pont SNCF à l’entrée de la commune. C’est aussi sous ses mandats que Châtenoy se rendra acquéreur des halles et des immeubles SNCF des Rotondes dans le but de les réaménager en locaux communaux.

InfoChalon.com présentent ses sincères condoléances à sa famille.

C.Cléaux