CORONAVIRUS - A partir de dimanche, la vaccination est déclenchée aussi en Saône et Loire

Alors que les indices hospitaliers ne sont pas au beau fixe et que le "rush" des fêtes de fin d'année risque de ne rien arranger, le déploiement de la phase de vaccination est fixé à ce dimanche.

C'est parti... C'est une coordination à l'échelle européenne qui est en train de se mettre en place sur le principe de la vaccination à grande échelle des populations face au COVID19. Même si un certain nombre de réticences pointent ici ou là, le retour à la "normalité" passera par cette phase de vaccination et notamment des personnes les plus "fragiles". Interrogée par info-chalon.com, Christine Ungerer, Directrice du Groupement Hospitalier du Nord Saône et Loire, avait expliqué cette semaine, le déploiement d'une phase vaccinatoire à compter de la première semaine de janvier.

Une phase qui ne pourra se faire qu'avec l'assentiment de chacun. Rappelons qu'en aucuns cas, le vaccin n'est obligatoire, précision rappelée également par Emmanuel Macron, au cours de sa dernières allocution télévisée. Ce sont deux injections qui seront nécessaires avec le vaccin Pfizer, deux injections avec 21 jours d'intervalle. La priorité sera donnée aux personnes âgées et au personnel soignant et encadrant, avant d'être diffusé à l'ensemble de la population. Une opération qui nécessitera nécessairement plusieurs mois au regard de l'ampleur de la tâche.

Un fichier national de suivi des personnes vaccinées sera également mis en place selon un décret paru ce samedi. Un fichier qui permettra d'assurer une traçabilité pointue et surtout de relever d'éventuels effets secondaires. Un fichier dans la droite ligne du précédent lié au dépistage.

Seuls 40% des Français interrogés par Santé publique France disent "vouloir certainement ou probablement se faire vacciner" contre le coronavirus. C'est 13 points de moins qu'en novembre. Un paradoxe absolu au regard de ce qu'on pouvait lire ou entendre à l'occasion de la première vague épidémique au sortir de l'hiver 2019.

Laurent Guillaumé