L'Office Municipal du Sport à Chalon préfère reporter la traditionnelle cérémonie des voeux du Nouvel An

Tradition oblige, l'OMS présidé par Thierry Thévenet espérait une accalmie sur le front de la crise sanitaire lorsque les préparatifs des voeux ont été lancés. Compte tenu du contexte du moment, l'heure est donc à l'annulation

"En raison des conditions sanitaires actuelles, et ne voyant pas d’amélioration dans les semaines à venir, l’Office Municipal du Sport de Chalon-sur-Saône a dû prendre une décision" précise Thierry Thevenet, annonçant l'annulation de la traditionnelle cérémonie des voeux de l'OMS, qui devait se tenir le 14 janvier prochain à la petite salle Marcel Sembat.

Pour autant, c'est un message d'optimisme que le Président Thevenet a souhaité adresser, "ce n'est que partie remise! Dès que cela sera possible nous organiseront un nouvel évènement, qui nous réunira dans la joie et la bonne humeur sportive !". Et disons-le bien haut et fort, on l'espère bien ce grand rendez-vous !

L.G