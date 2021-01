AVIS DE DECES - Monsieur Jacques BASSEN

CHAMPFORGEUIL

Mme Yvette Bassen, son épouse ;

Gilbert et Daniel, Annie et Patrick, Corinne et Sébastien, ses enfants ;

Sarah, Clarisse, Alice, Dylan, Raphaël, Axel,

ses petits-enfants;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesste de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques BASSEN

Dit « Jacky »

Ancien Combattant d'Algérie

survenu le 2 ajnvier 2021, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie civile aura lieu dans la stricte intimité familiale, ce jeudi 14 janvier 2021.

Jacky repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc, à Saint-Remy.