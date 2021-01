La Fédération de pêche du Jura lance un appel à la vigilance sur la présence d'un parasite sur les perches

Ce parasite, jusqu’alors méconnu en France, a été observé au préalable en Europe de l’est et centrale, dans des lacs d'Italie du Nord et dans le bassin du Danube jusqu’en Allemagne. La détection de ce parasite pour lequel les données biologiques sont encore succinctes en France mais dont les impacts sur la santé humaine sont connus, nécessite une surveillance des peuplements piscicoles de la région.

Ce travail d’investigation ne pourrait être possible sans notre collaboration avec le Laboratoire d’Analyses Départementale du Jura, le Muséum d’Histoire Naturelle et l’Université de Genève. Afin de sensibiliser toutes les personnes susceptibles de rencontrer ce parasite, une note d’information a été produite en décembre 2020 afin d’être communiquée au plus grand nombre.