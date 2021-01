Les élus communautaires de Coopération Grand Chalon adressent leurs voeux à la population

Voeux à la population

Coopération Grand Chalon

En ce début d’année, nous présentons à chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs vœux.

Après cette année 2020 particulièrement compliquée, nous tenons à assurer de notre soutien toutes celles et ceux d’entre vous qui sont durement touchés par la maladie, la perte d’êtres chers mais également par la crise économique.

Nous exprimons nos remerciements à l’ensemble des personnes qui ont été en première ligne et sont mobilisées pour faire face aux difficultés rencontrées, qu’ils s’agissent des bénévoles associatifs, des agents publiques, des professionnels de santé médicaux et médico-sociaux.

Nous souhaitons que 2021 puisse voir la victoire collective contre la pandémie et ses effets. Nous espérons ainsi que nous pourrons retrouver les conditions propices à ce qui apporte de la joie dans nos vies : du répit, des moments partagés en famille et entre amis, la reprise de l’ensemble des activités de loisirs, sportives, culturelles et professionnelles, et la conduite de projets.

De même, nous souhaitons que les jeunes puissent bénéficier de conditions optimales nécessaires à leur formation et engagement dans la vie adulte

Nous avons besoin individuellement et collectivement de perspectives enthousiasmantes.

Pour notre agglomération, 2021 est l’année de l’élaboration du projet de territoire.

Ce projet doit dessiner pour les années à venir les orientations permettant de relever les défis auxquels notre collectivité est confrontée.

Ces défis sont nombreux. Des mutations profondes sont en cours, qui relèvent tout autant d’une crise écologique, sociale, économique que démocratique.

A titre d’exemple on peut évidemment citer les bouleversements climatiques avec les effets induits obligeant de traiter correctement la question des mobilités, des énergies et de l’eau.

On pense également aux évolutions économiques, dans le monde du travail et de la consommation avec un double mouvement d’achat en ligne et de demande de circuits courts à satisfaire.

Les solidarités doivent également être fortes en accompagnant nos anciens notamment grâce à une offre de logements adaptés et les personnes fragiles par des systèmes d’aide simplifiés.

Enfin, il convient de permettre l’implication de toutes et tous dans la construction d’un projet commun. Il existe une vraie demande d’implication et de participation citoyenne. La collaboration et la coopération doivent être réelles.

Dans ce cadre, notre groupe sera particulièrement attentif à ce que les actions proposées s’adressent à l’ensemble du territoire : de la commune-centre aux communes rurales ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens.

Nous veillerons à un meilleur accès de tous aux services publics, qui doivent être abordables et pratiques et répondre aux besoins.

Nous serons vigilants à la préservation et la valorisation de nos Communs et de nos communes.

Les atouts de notre territoire et les talents des Grandes Chalonnaises et Grands Chalonnais sont nombreux. Valorisons-les davantage encore.

Stéphane HUGON, Maire de Lux

Philippe FOURNIER, Maire de Gergy

Tristan BATHIARD, conseiller de Saint-Rémy

Gilles DESBOIS, Maire de Lans

Sébastien LAGOUTTE, conseiller de Chalon-sur-Saône

Nathalie LEBLANC, conseillère de Chalon-sur-Saône

Christine LOUVEL, conseillère de Saint-Marcel

Yvan NOEL, Maire de Oslon

Vincent OBLED, Maire de La Charmée

Pierre RAGEOT, Maire de Allerey-sur-Saône

Didier RETY, Maire de Sassenay

Gérard RIGAUD, Maire de Saint-Loup de Varennes

Patrick THEVENIAUX, Maire de Marnay

Eric VALENTIM, Maire de Varennes-le-Grand