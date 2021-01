Disneyland Paris fermé au moins jusqu'à début avril ... mauvais signe ?

La réouverture fixée initialement au 13 février est finalement reportée compte tenu du contexte sanitaire.

Le plus gros employeur de Seine et Marne vient d'annoncer la mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui n'est pas forcément une surprise puisque la réouverture fixée au 13 février paraissait tellement proche d'un contexte sanitaire tendu que l'espoir disparaissait au fil de l'eau. Ce lundi, le groupe a fait savoir son report d'ouverture au 2 avril ... en rajoutant "au-moins". C'est dire les perspectives quelque peu alarmistes qui nous entourent jusqu'au printemps au moins. En prenant cette décision, Disneyland annonce plus ou moins les couleurs sur les vacances de février, pour lesquelles nombre de professionnels du tourisme misent beaucoup.

En faisant le choix d'une réouverture "éventuelle" début avril, Disneyland donne le ton des prochaines semaines et même mois.

L.G