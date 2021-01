Face à ce contexte pandémique, l’IUT de Chalon-sur-Saône se mobilise pour ses futurs étudiants en offrant plusieurs possibilités de découvertes, toutes virtuelles.

Période difficile à l’IUT de Chalon-sur-Saône pour ouvrir ses portes et faire découvrir l’ensemble de ses formations et activités dans un contexte pandémique.

La période est pourtant cruciale : c’est en ce moment que les bacheliers effectuent des choix importants pour leur avenir sur la plateforme post-bac de Parcoursup.

Face à cette situation, l’IUT de Chalon-sur-Saône se mobilise pour ses futurs étudiants en offrant plusieurs possibilités de découvertes, toutes virtuelles.

L’IUT veut être présent et permettre à ses néo-entrants de détenir toutes les clés pour réaliser le meilleur choix :

• Venez interagir avec l’IUT en live via votre micro, caméra, ou chat lors des JPO virtuelles impulsées par le Grand Chalon, du 29 au 30 janvier, de 10h à 18h. Le personnel enseignant et les étudiants de l’IUT seront présents sur le stand au Hall 3 du salon virtuel.

Pour commencer à vous inscrire : https://urlz.fr/eJ03

• Découvrez l’IUT comme si vous étiez : un projet mené et imaginé par l’IUT et construit par Monsieur Sénard, de la Société Visions 360°, basée à Chalon-sur-Saône. Il est désormais possible de visiter chaque pôle principal de l’IUT, comme l’atelier du Bâtiment Science et Génie des Matériaux, l’Amphithéâtre du Bâtiment Central, ou encore le Restaurant Universitaire…

Les visions à 360° donne une nouvelle vie virtuelle à l’IUT.

Pour visiter l’IUT de Chalon-sur-Saône de chez soi : https://visions360.fr/iut/iut.html

• Vous avez un appel de nos étudiants et enseignants : des vidéos de présentation des formations seront mises en ligne très prochainement par l’IUT ! Les enseignants et étudiants répondent à des questions dans de courtes vidéos afin de partager des réponses et explications sur toutes les formations proposées par l’IUT ; pour rappel : 4 B.U.T (Bachelor Universitaire de Technologie (ex DUT)), 5 Licences Professionnelles et 5 Diplômes Universitaires.

L’IUT de Chalon-sur-Saône incite fortement les lycéens et parents à s’inscrire en ligne (c’est gratuit !) et à venir discuter avec les professeurs et les étudiants qui les attendront derrière leurs écrans pour leur parler du contenu des formations qui les intéressent et des débouchés professionnels !