La Cave des Vignerons de Buxy cherche ses jeunes pousses

Une culture de la transmission

La Cave des Vignerons de Buxy, s’appuyant sur ses valeurs intrinsèques d’entraide, de solidarité et de transmission des savoirs, à décider d’ouvrir ses portes largement à l’apprentissage d’un métier pour constituer ses équipes de demain, dans le cadre d’une formation sur le terrain par des pros pour des futurs pros...

Cette volonté d’être un « passeur de relais » auprès des jeunes générations n’est pas nouvelle à la Cave des Vignerons de Buxy, puisqu’elle soutient depuis maintenant 12 ans un programme de V.I.E (Volontariat International en Entreprise), offrant à des jeunes de moins de 28 ans un contrat de travail de 2 ans porté par Business France pour développer leur savoir-faire commercial à l’international en participant audéveloppement commercial de ses marchés grand export notamment en Chine et aux Etats-Unis.

De même, les vignerons-coopérateurs associés de la Cave forment régulièrement des jeunes et transmettent leurs savoirs au métier de vigneron.

Le Pari de l’Apprentissage

Nous souhaitons aujourd’hui concentrer cette démarche sur des jeunes, volontaires et curieux, voulant apprendre les métiers de la vigne, de la cave, de l’embouteillage ou de la maintenance, faisant ainsi le pari de la transmission des savoir-faire en misant sur le savoir-être : l’engagement, la loyauté, et la confiance pour accompagner le jeune apprenti dans ses choix et dans sa progression.

La Cave est à la recherche d’un apprenti aide caviste et d’un apprenti conducteur de machines automatisées. Ils seront sous la tutelle de notre Directeur technique, Alain Pierre et bénéficieront d’un solide accompagnement pédagogique leurs permettant d’envisager une carrière porteuse dans la filière viticole, riche et diversifiée.

Pour tous renseignements contacter :

a[email protected]

03 85 93 03 03