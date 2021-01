VACCINATION - SUSPENSION DES RDV en Saône et Loire - Ca s'explique pour le député Rebeyrotte

Communiqué :

Le Prefet a raison de suspendre temporairement les prises de rendez vous pour la vaccination...

Contrairement à ce que j'ai pu lire, la vaccination n'est pas suspendue en Saône-et-Loire puisqu'au contraire, les centres fonctionnent du matin au soir et que les rendez-vous sont complets jusqu'à mi-mars. Ce qui est suspendu, pour mieux réguler le système et le formidable et heureux engouement de nos aînés pour la vaccination, c'est le dispositif de prise de rendez-vous.

D'abord, contrairement à ce qui s'est passé avec le vaccin contre la grippe H1N1 en 2011, la demande est beaucoup plus fort que l'offre, en France comme dans l'ensemble des autres pays. De plus, n'oublions pas qu'il faut une double vaccination.Ensuite, le système de prise de rendez-vous doit être perfectionné et mieux adapté.

Enfin, des rendez-vous pris trop longtemps à l'avance peuvent être source de désorganisation s'ils ne peuvent être honorés par un nombre significatif de personnes.

La mesure me semble donc adaptée à la situation, dans la mesure où on continue bien sûr à vacciner...Ce qui n'était pas compréhensible, c'était la lenteur de la vaccination alors que les doses étaient là et que les volontaires pour la vaccination étaient nombreux et prêts à passer à l'acte.

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire