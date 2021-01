Les cadets de la République de la police nationale : leur recrutement est d’actualité !

Conditions de recrutement

Relevant de l’égalité des chances, ce dispositif est accessible sans condition de diplôme !

Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir et une bonne condition physique, avoir accompli la journée défense et citoyenneté et être de bonne moralité. Les épreuves de sélection (épreuve de photo-langage, tests psychotechniques, épreuves sportives, entretien avec un jury) sont organisées dans une école nationale de police.

Formation

Les cadets de la République incorporeront leur école de police début septembre 2021.

Pendant une année scolaire, ils bénéficient d’une formation en alternance :

En école de police (28 semaines) formation professionnelle à l’exercice des missions d’adjoint de sécurité et préparation aux épreuves écrites, orales et physiques du concours de gardien de la paix. En lycée professionnel (12 semaines) : communication écrite et orale, culture générale, mathématiques, français, sport, langue vivante.