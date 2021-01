Amis pêcheurs - Tout ce que vous devez savoir en ce début d'année 2021 sur le secteur de Chalon sur Saône

La Gaule Chalonnaise vous dit tout - Cartes de pêche, alevinage, pêche au brochet, port de plaisance...

Carte de pêche 2021:

Les cartes de pêche sont en vente chez les 3 dépositaires chalonnais habituels, à savoir: Pacific Pêche, Décathlon et Sport et Nature. Les prix restent les mêmes que l'année dernière, mais un parrainage est mis en place pour permettre aux jeunes de s'initier à la pêche. Nous comptons sur les pêcheurs chalonnais et autres pour prendre ou reprendre leurs cartes de pêche 2021 dans notre société pour nous permettre de mener à bien nos actions engagées ou à venir car seules leurs cotisations nous le permettent tout au long de l'année. Pour remercier les adhérents, deux journées float tube carnassiers seront mises en place prochainement.

Pêche au port de plaisance de Chalon-sur-Saône:

Depuis l'année dernière un arrêté municipal interdit la pêche à l'aide d'une réserve de fil ( moulinet) sur les différents postes au port (berges, pontons et bateaux). Un plan est affiché sur place à la capitainerie. Les gardes continuent pour le moment (à part un procès verbal) de prévenir les pêcheurs en infraction mais cela devrait bientôt cesser. Une réunion a eu lieu avec les différentes parties et des modifications devraient avoir lieu prochainement (panneaux supplémentaires, modification partielle du texte de l'arrêté...). Cette réglementation a lieu dans tous les ports de France, pas seulement à Chalon.

Alevinage de la Gaule Chalonnaise:

L' AAPPMA va déverser sur les différents parcours de pêche environ 5 tonnes de poissons cette année. Des déversements ont eu lieu à l'automne 2020. D'autres suivront prochainement. Du brochet, du black bass en Saône et dans le canal du Centre sur les secteurs no kill toujours en place. De la carpe, du brochet et des poissons blancs sur les différents plans d'eau gérés par La Gaule. 800 kg de truites seront lâchés dans les différents étangs concernés, malheureusement ces quantités seront revues à la baisse si le nombre de cartes vendues ces 3 premiers mois de l'année n'est pas correct. Les quantités et lieux de déversement seront données à l'assemblée générale.

Etang de la Gaule à Champforgeuil:

Son ouverture se fera ce printemps 2021 et réservera de belles surprises à la suite d'un alevinage conséquent. Des travaux d'élagage ont permis de sécuriser le site. Le carpodrome ouvrira également en même temps.

Assemblée Générale:

Elle aura lieu le dimanche 21 février 2021 à 9 h à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc, à Chalon-sur-Saône. Elle donnera aux membres actifs toutes les actions mises en place ou à venir au cours de l'année 2021. Elle permettra aussi aux adhérents de dialoguer avec les membres du bureau de la société et faire des demandes ou des remarques constructives sur les différents lots de pêche gérés par La Gaule. Elle se tiendra selon les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur.

Fenêtre de capture sur le brochet:

Depuis le 1 Janvier, sur le secteur de Saône au centre-ville (entre la sortie de la Corne et la sortie du Canal du Centre compris) et sur le lac des Prés Saint-Jean, une nouvelle mesure réglementaire est en place. Cette fenêtre de capture permet aux pêcheurs de garder maintenant uniquement des brochets entre 60 et 80 cm afin de préserver la ressource et maintenir les populations de ce poisson classé sur la liste rouge. Elle est entrée en partenariat avec la Fédération départementale de pêche, ainsi que 2 autres sociétés du département (Mâcon et Le Breuil) pour un test qui a déjà fait ses preuves dans d'autres départements limitrophes. La garderie fera respecter cette nouvelle législation rapidement car l'arrêté préfectoral est en place.

https://www.peche-saone-et-loire.fr/peche-pratique/extrait-de-la-reglementation/

La fermeture de la pêche aux carnassiers se terminera le dimanche 31 Janvier 2021 inclus.

Pêche de nuit à la carpe:

De nouvelles demandes ayant eu lieu, il faut attendre le résultat. Cependant sur les différents parcours de la Saône où cela ne change pas, un arrêté municipal a été pris fin d'année dernière sur différentes communes (Sassenay, Verjux...d'autres suivront prochainement) pour interdire le camping sauvage et les feux au sol. Il permettra de limiter les différentes dérives rencontrées au bord de l'eau ces dernières années, les carpistes peuvent continuer à pêcher suivant les dates en vigueur avec discrétion (tente verte/marron). Une charte carpiste est entrée en vigueur pour donner une ligne de conduite. En espérant que celle-ci soit respectée sinon de nouvelles mesures verront le jour à la fin d'année.

Ouverture carnassiers:

Elle sera encore différente des autres années car la Saône ouvrira le 24 avril mais différentes portions ne seront pas pêchables avant le 15 mai (plans d'eau y compris) pour permettre aux sandres de finir la fraie correctement. Plus d'informations en temps voulu.

Réserves temporaires:

L'ouverture du carnassier aura lieu le 24 avril, malheureusement les sandres seront en période de fraie et il faudra les protéger encore quelques jours.... Deux réserves temporaires ont été mises en place sur le secteur chalonnais. Une est à la sortie de la dernière écluse du canal du Centre jusqu'à l'embouchure de la Saône (Crissey) et l'autre sur les deux darses (Epervans et Saint Marcel). Aucune pêche aux carnassiers ne pourra être possible entre le 14 mars et le 15 mai 2021, professionnel y compris. Arrêté préfectoral en vigueur. Une belle avancée pour protéger les géniteurs.