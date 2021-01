Les projets de l'équipe municipale de Givry pour 2021

Après vous avoir présenté lundi, le bilan de l'année 2020, vu par la nouvelle équipe municipale givrotine, Info-Chalon.com vous communique maintenant les principales actions, qu'elle compte mener en 2021

Lundi matin, Info-Chalon.com a en effet rencontré Sébastien Ragot, Maire de la commune, en présence de deux de ses adjoints, Rémi Cordonnier en charge de la vie économique et de la communication, et Jean Lanni, en charge du Patrimoine.

Après nous avoir présenté le bilan de la première année de leur mandat. (lien vers notre article de lundi), nos interlocuteurs ont abordé les principales actions, que l'équipe muncipale souhaite mener en 2021

En préambule, Sébastien Ragot nous a confirmé que l'équipe maintiendra son cap en 2021, à savoir « être à l'écoute des givrotins, agir de manière durable et responsable et ne pas céder à la panique tout en respectant les règles ». En effet si pour lui, ce changement de ligne était nécessaire en 2020, il l'est encore plus en 2021, avec la crise sanitaire que nous traversons.

L'édile givrotin tient aussi à préciser que « l'endettement fort de la commune, d'un niveau inédit pour Givry, n'empêchera pas l'équipe municipale d'engager de nouvelles actions. Il lui faudra cependant trouver des marges de manœuvre supplémentaires, pour réaliser des investissements utiles, responsables et qui répondent aux besoins de la population.»

Réflexions sur la réalisation d'un Pôle « Culture, Éducation, Enfance et Loisirs » et d'un nouveau City :

Ce chantier consiste à entreprendre une « rénovation ambitieuse» de l'espace actuel, composé du Parc Oppenheim, de la salle des fêtes, de l'espace Périscolaire et de l'école élémentaire. Sébastien Ragot précise que ces réflexions se feront en concertation avec les givrotins et le Grand Chalon.

D'autres réflexions seront engagés avec le Conseil des jeunes, dont la création est à l'ordre du jour du prochain Conseil municipal, sur la refonte intégrale du City stade. C'est, pour Sébastien Ragot, un vrai besoin pour les jeunes givrotins, qui devront préciser ce qu'ils attendent d'un tel espace. La municipalité se donne pour objectif de terminer si possible ce chantier fin 2021.

Travaux et réflexions au niveau de la rénovation du Patrimoine

Jean Lanni a confirmé que des travaux allaient être entrepris avec pour objectifs de réaliser « des aménagements durables, en cohérence avec le patrimoine givrotin tout en renforçant la sécurité.

Cela va commencer par la rue de Dracy, dont les travaux devraient être terminés début 2022. Info-Chalon.com reviendra prochainement sur ce chantier.

La réfection des rues Denon et Pasteur, avec la pose de pavés, viendront par ailleurs finaliser les travaux du centre-Bourg.

Ensuite des réflexions vont être engagées sur la rénovation totale de l'éclairage urbain (hors centre-bourg), qualifié « d'obsolète » par le Maire givrotin, et sur la mise aux normes thermiques des bâtiments communaux.

Un nouveau bâtiment va enfin être construit sur le terrain de la gendarmerie. Ce chantier sera mené en concertation avec l'OPAC de Saône et Loire, propriétaire du terrain, l'Architecte des bâtiments de France, la gendarmerie et les riverains. A cette occasion, l'équipe municipale souhaite profiter de l'occasion pour élargir le chemin existant, dont la largeur sera portée d'1 à plus de 5 mètres, et re-végétaliser l'endroit.

La communication de la commune sera entièrement revue :

Cela a débuté par le lancement d'un nouveau logo « plus à l'image de la commune » selon Rémi Cordonnier, s'est poursuivi par une nouvelle maquette du Givry Info et se prolongera par la refonte du site internet.

La municipalité souhaite faire du site actuel, qui pour l'Adjoint au Maire, est « techniquement obsolète », un outil qui sera réellement à la disposition des givrotins. C'est une modification qui ne coûte pas cher, mais qui aura un réel impact sur la vie des givrotins ».

Un soutien permanent aux associations :

Pour Sébastien Ragot, « la mairie est consciente des difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les associations, qui sont des acteurs essentiels du village.

Marie-Noëlle Le Carrer, adjointe en charge de la vie associative, est donc en contact permanent avec elles et leur assure un soutien sans faille, en collaboration avec le Grand Chalon et le Département. »

Le projet de création d'un espace de Co-working » avance :

Il est piloté par Anne-Amélie Besson, qui appuie bénévolement Rémi Cordonnier, lequel veut absolument avancer sur ce point, qui prend encore plus d'acuité dans le contexte sanitaire actuel.

Une enquête a été lancée en décembre, en ligne sur le site de la commune et sur Givry-Info. Elle devrait permettre de mieux connaître les besoins des givrotins en matière de télé-travail.

Opération « fifty-fifty »

Ce dispositif innovant permet à la Mairie d'accompagner la réalisation de projets, proposés par un ou plusieurs givrotins, en assurant un appui administratif, technique ou /et financier.

Il suffit de déposer son projet en Mairie, qui le validera ou pas, après avis du Comité participatif.

Un budget de 20 000 euro avait été défini pour 2020, mais aucun projet n'a été présenté.

L'opération sera donc reconduite en 2021.

Arrivée d'une nouvelle signalétique sur la commune :

Pour Rémi Cordonnier, l'objectif de ce projet, qui a été lancé par l'équipe précédente et qui est mené en cohérence avec les autres communes de la Côte chalonnaise est « avant tout de fournir des informations aux touristes, qui viennent sur Givry . Il vise aussi à soutenir tous les commerces locaux ».

Une concertation sera donc menée prochainement avec les parties prenantes, en sachant que l'équipe municipale se donne pour objectif de mettre en place cette nouvelle signalétique au printemps 2021.