Nouveauté "le P’tit Dej’" par téléphone à Châtenoy-le-Royal

Le CCAS a trouvé une alternative au P’tit Dej’ en salle en le transformant provisoirement en conférence téléphonique

Il est parfois des circonstances qui nous amènent à modifier complètement nos habitudes, nos comportements, c’est ce qui se passe depuis Mars 2020 avec la crise sanitaire qui a bouleversé complètement notre façon de vivre.Comme pour de nombreuses activités et rencontres, le P’tit Dej’, organisé par le CCAS les mardis matins à l’Espace Solidarité Famille l’Arc-en-Ciel, a été de nouveau suspendu afin de prévenir tous risques pour les participants(es). Les personnes et les familles se sont retrouvées privées de ces moments d’échanges et de convivialités.

Deux habitués du P’tit Dej’, Gabriel et Danièle membres aussi d’ATD Quart Monde ont l’habitude avec cette association d’utiliser un site gratuit pour garder le contact par conférence téléphonique. Après un test réalisé avec quelques amis, Gabriel et Danièle ont proposé à Séverine Faussurier référente Famille du CCAS de se joindre à eux et d’organiser le même principe pour les P’tit Dej’. Le dispositif se mettait en place et le lundi après-midi les Châtenoyens(nes) inscrits(es) reçoivent du CCAS un code de connexion par SMS. Ce code mis à disposition par l’opérateur téléphonique n’est maintenu que 24h. Ce mardi matin, je me suis connecté, au nom d'info-chalon.com, à la conférence "P’tit Dej’ "pour en savoir plus sur cette pratique innovante. Connexion sans problème avec les 8 personnes et Séverine du CCAS. Le mode conférence fonctionne à merveille et remplit pleinement son rôle de lien entre les personnes présentes sur la ligne téléphonique dédiée.

Question Info Chalon : Gabriel, vous qui avez proposé cette solution de P’tit Dej’ par conférence, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez ?

Gabriel : « C’est pratique en attendant de se retrouver pour un vrai P’tit Dej’ mais ça ne le remplace pas et ça a ses limites. Cela permet de prendre des nouvelles et d’échanger des histoires, des poèmes, des idées comme par exemple pour l’inscription à la vaccination contre le coronavirus.» Et concernant cette question d’actualité qu’est la vaccination Covid, Gabriel ajoute : « je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas de liste d’attente comme ça on saurait que l’on est inscrit. »

Ce rendez-vous téléphonique du mardi reste un moment indispensable et contribue à leur bien-être, à garder le contact, à prendre des nouvelles des uns et des autres, leur permet d’évoquer des souvenirs d’enfance et de parler de l’actualité en espérant pouvoir se faire vacciner rapidement afin de retrouver une vie ̏ normale ˝. Les habitants(es) de Châtenoy-le-Royal qui souhaitent participer peuvent prendre contact avec le CCAS Espace Solidarité Famille à l’Arc-en-Ciel en téléphonant au :03.85.42.49.50

C.Cléaux