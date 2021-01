CORONAVIRUS - Deux classes fermées sur le Chalonnais

Une dans un lycée de Chalon sur Saône et l'autre au Collège de Saint Rémy.

Communiqué du rectorat de l'Académie de Dijon





Point de situation Académie de Dijon



Données arrêtées au jeudi 28 janvier à 13h



2 structures scolaires fermées sur 1.977 écoles et établissements scolaires

12 classes fermées sur 11.506 classes soit 0,10 % (1er et 2nd degré)



Cas de Covid confirmés

251 élèves sur 271.764 élèves (1er et 2nd degré) soit 0,09% (en cumul sur les sept derniers jours)

46 personnels sur 26.793 soit 0,17% (en cumul sur les sept derniers jours)



Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.