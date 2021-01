AVIS DE DECES - Madame Germaine MERCKY née BERNARD

SAINT-RÉMY



Jean-Michel,

Bernard,

Alain et Marie-Paule,

Réné et Martine,

Ghislaine et Serge Guillemin, ses enfants et leurs conjoints ;

Gaëlle, Solène, Alexandre, Marion, Cédric (†) et Elyo, ses petits-enfants ;

Mahé et Gabin,

ses arrière-petits-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Germaine MERCKY

née BERNARD

survenu le 26 janvier 2021, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le mercredi 3 février 2021 à dix heures, en la salle de cérémonie du centre

funéraire chalonnais, 115

avenue Boucicaut,

71100 Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Jean-Batiste

et de son petit fils

Cédric