Les motards en colère vont se faire entendre ce samedi à Chalon sur Saône

Le point de départ de cette journée de mobilisation est donné comme d'habitude au Pôle moto à Sevrey mais le coeur de l'action se jouera à Chalon sur Saône.

C'est une vaste journée de lutte contre la "motophobie" qui est organisée ce samedi sur l'agglomération chalonnaise. Avec cette belle journée printanière, ils devraient être en nombre à se faire entendre, et dénoncer ce qu'ils qualifient comme des "injures" à leurs quotidiens de motards. Un "acharnement législatif et gouvernemental" contre les motards qui ne cesse de s'amplifier au fil des années. A l'appel de la FFMC71, les motards devraient emprunter les quais de Saône depuis Chalon Sud, avant de rejoindre le coeur de Chalon sur Saône et exprimer leur ras le bol devant les grilles de la Sous-Préfecture de Chalon sur Saône en ce début d'après-midi.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.