AVIS DE DECES - Monsieur Joseph MYOTTE dit « Jojo »

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline Myotte,

son épouse ;

Armelle, Pierre et sa compagne,

ses enfants ;

Colline,

sa petite fille ;

et son compagnon ;

Sofian et Maylé,

ses arrière-petits-enfants ;

son frère et son épouse,

ses sœurs et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MYOTTE

dit « Jojo »

survenu le 13 février, dans sa 90e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 24 février, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey, à treize heures quinze.

Ni fleurs, ni plaques.