AVIS DE DECES - Madame Huguette CHEVALIER née VERRIEN

CRISSEY, LUX



Dominique et Josiane,

Hervé et Evelyne,

Régis,

Fabienne,

Patrick,

Lionel et Stéphanie,

Emmanuel et Laetitia, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ses frères et belles-sœurs ;

sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

les familles Bideaux, Verrien, Chevalier,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Huguette CHEVALIER

née VERRIEN

survenu le 12 février 2021, dans sa 85e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 février 2021, à quatorze heures trente, en l'église de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre

décédé en 2010.

Fleurs naturelles uniquement.

Huguette repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.