Coup de colère d'un fidèle d'info-chalon.com

Vaccination contre le Covid-19 : le ministre Véran annonçait la mise en place d'une liste d'attente… mais il n’a pas tenu sa parole !!!

J’habite à Saint-Marcel à côté de Chalon-sur-Saône et comme de nombreux français de plus de 75 ans j’ai appelé une cinquantaine de fois le Centre de Vaccination contre la Covid-19 sans obtenir satisfaction, que ce soit par téléphone ou par le site Doctolib ce n’est qu’échec sur échec, alors j’en ai marre… et nous sommes très nombreux à en avoir marre. En plus j’ai l’impression que l’on se fiche de nous : le ministre Véran avait fait une proposition intéressante comme vous pourrez lire ci-dessous, mais il vient d’annoncer que ce n’était pas une promesse mais une recommandation.

Dans certains départements comme à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), des centres de vaccination débordés ne prennent plus de rendez-vous avant plusieurs semaines. Le ministère de la Santé va mettre en place une liste d'attente.

Il s'agit de "faire évoluer le confort du Français" de plus de 75 ans qui souhaite se faire vacciner. Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 s'est élargie aux plus de 75 ans et aux personnes présentant une pathologie lourde, les files d'attente ne cessent de s'allonger. A tel point que de nombreux centres, débordés d'appels, n'acceptent plus de rendez-vous avant au moins un mois.

Le ministre Véran a dit "J'ai demandé à mes équipes qu'avant la fin de semaine, nous étions le 19 janvier 2021 lorsque vous êtes en contact téléphonique avec un centre ou lorsque vous allez sur le site internet et que vous ne trouvez pas de créneau disponible, on enregistre vos coordonnées et que nous vous rappelions quand des créneaux sont disponibles pour la vaccination", a annoncé le ministre de la Santé sur France Inter.

Il s'agit donc d'un principe de file d'attente lorsque le centre de vaccination est engorgé.

"Vous appelez une fois et ensuite, vous attendez qu'on vous recontacte. Il n'y aura pas besoin de rappeler", a assuré Olivier Véran, précisant que cette modalité va être mise en place “rapidement”.

Hélas M. Véran n'a pas tenu sa parole...

En cliquant ou en copiant le lien ci-dessous écoutez ce ministre qui n’a pas tenu sa parole.

Michel Dandelot

Habitant de Saint-Marcel (71380)