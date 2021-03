Remise officielle du Rapport sur l'évolution des Conseils de Sécurité et de Prévention de la Délinquance à Gerald Darmanin, au côté de Stéphane Peu et de la Présidente de la Commission des Lois.

Le député de Saône et Loire Rémy Rebeyrotte a déposé trois amendements à la proposition de loi "sécurité globale" portant sur les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

"Ces amendements visent à renforcer ces conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en l'étendant aux communes de 5000 à 10 000 habitants, à les renforcer aussi par une plus forte présence du Parquet et par la mise en place des coordinateurs et la professionnalisation des coordinateurs. Cette proposition de loi permettra globalement de donner des perspectives et une vraie place aux polices municipales dans le continuum de sécurité, sous la responsabilité du maire. Elle permettra de créer une police municipal à Paris, de mieux encadrer et former la sécurité privée et l'usage de la vidéo-protection, clarifier et mieux organiser la police des transports et encadrer la vente des mortiers d'artifice" précise le parlementaire Saône et Loirien. "N'en déplaisent à certains, la proposition de loi Thourot-Fauvergue qui vient d'être votée ce jour est un bon texte renforçant la sécurité globale et c'est particulièrement un texte important pour nos collectivités territoriales et pour les maires confrontés aux problèmes de sécurité" rajoute Rémy Rebeyrotte.