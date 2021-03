Après le boeuf charolais, la volaille de Bresse va arriver dans les assiettes des Collégiens de Saône et Loire

Les fromages de chèvre mâconnais ou charolais suivront, dans une volonté de mettre les AOC «made in Saône-et-Loire» dans les assiettes des Collégiens. 2000 volailles vont être achetées à partir du printemps et on sera à 8 tonnes de viande charolaise d'ici l'automne.