+ 25 % pour info-chalon.com pour ce seul mois de février

Toujours bon de donner quelques chiffres.. d'autant plus quand ils sont très bons.

Les années se suivent pour info-chalon.com et votre site d'informations locales qui fêtera ses 12 ans dans quelques jours, continue son bonhomme de chemin. Malgré une année COVID qui nous perturbe tous, au point qu'info-chalon.com a nécessairement réduit la voilure en divisant par plus de 3 le nombre d'articles publiés par rapport à une année dite normale, la progression du nombre pages lues se maintient mois après mois. Pour ce seul mois de février, en comparaison au mois de février 2020, info-chalon.com enregistre une progression de +25 % selon les données validées par l'ACPM-OJD (seul organisme habilité à certifier les taux de lecture) tout en rappelant une fois encore le nombre conséquent de publications moindres. L'occasion, une fois encore, de vous remercier toutes et tous pour votre fidélité. En espérant, vous croiser, le plus tôt possible, démasqués et autour d'une terrasse ensoleillée... à très vite !

Laurent Guillaumé