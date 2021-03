Olivier Dassault, député et fils de Serge Dassault, meurt dans un accident d’hélicoptère

Député de l'Oise mais surtout Capitaine d'industrie et fils de l'une des figures françaises, Olivier Dassault est décédé à l'âge de 69 ans. En Saône et Loire, il était loin d'être un inconnu.

Olivier Dassault venait d'embarquer dans un hélicoptère dans le Calvados, lorsque ce dernier s'est écrasé. Une figure de l'industrie française, bien connue en Saône et Loire. Il était venu à plusieurs reprises, marquer son soutien à d'autres industriels bien connus sur info-chalon.com, à l'image d'Eric Michoux ou encore son soutien à des associations comme celle d'Un Avion, un enfant, un rêve portée par Benoit Leduc, à laquelle il apportait régulièrement son soutien en terme de réseau. La classe politique a très vite réagi ce dimanche soir, avec en tout premier chef, le Président de la République. Plus localement, Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire a livré, "nous n'étions pas d'accord sur tout, loin de là. Mais Olivier Dassault était un homme élégant et affable, collègue député, mais aussi un capitaine d'industrie de premier plan, président de nombreux groupes et associations d'entrepreneurs, avec lequel on pouvait toujours dialoguer, travailler, au service de l'intérêt économique du Pays. Nous avons donc aujourd'hui perdu un défenseur de l'entreprise, plus encore de l'esprit d'entreprendre, de créer, d'innover".

Réaction de Benoit Leduc - Président de l'Association Un Avion, un Enfant, un Rêve Ce soir, l'association apprend une triste nouvelle, le décès d'Olivier DASSAULT. Olivier était auprès de notre association depuis plus de 10 ans. Il l'aimait, il cherchait toujours des solutions pour nous aider. Il Nous recevait tous les 2 ans au salon du Bourget avec des bénévoles, un fois par an à l'Assemblée Nationale et en 2015, il est venu nous rencontrer en Bourgogne avec une chaine de TV. Olivier me disait toujours : "Mon petit Benoît, je serai toujours à tes côtés". Il était devenu un ami. Ce soir, je lui dis "Merci pour tout, vous êtes parti vraiment trop tôt, nous devions fêter les 20 ans de l'association avec vous!" Nous journées seront à sont honneur! Vous aviez encore tant de choses à faire pour le monde l'aviation, de très belles photos, de la musique... vous êtes parti au Ciel que vous aimiez voir de prêt, c'éatit le thême de l'un de vos livres. La France perd un homme de Valeurcqui aimait son pays, sa région. Vendredi, il recevait encore 2 ministres dans l'Oise. Et ce matin, il publiait un poême pour toutes les grands mères.