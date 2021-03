L'économie circulaire du carton favorisée par le Grand Chalon

Des industries qui se côtoient sans se connaître, c'est un constat implacable contre lequel le Grand Chalon entend combattre, parce que susceptible de générer de l'activité économique, à l'image de la filière carton. Les explications d'info-chalon.com.

Ils sont distants l'un de l'autre de quelques centaines de mètres sur SaôneOr, et l'un et l'autre ont tout intérêt à jouer l'économie circulaire, mais fallait-il encore savoir ce que l'un et l'autre font. Le Grand Chalon a mis en place un plan d'accompagnement des PME-PMI de la zone SaôneOr dans leurs projets de transition énergétique. En lien avec l'ADEME, c'est l'angle carton et papier qui a été privilégié avec la mise en relation inter-entreprises à l'image du réseau mis en place entre l'entreprise AMCOR (lire info-chalon.com) qui dispose d'une manne de quelques 60 tonnes de carton par an et l'entreprise IDEM, entreprise d'insertion également implantée sur SaôneOr et dirigée par Yasmine Chezal. Un partenariat gagnant-gagnant qui permet à IDEM de disposer de ressources juste à sa porte.

81 entreprises ont été visitées par le Grand Chalon pour évaluer leurs potentiels de déchets cartons. Et c'est un volume potentiel de quelques 460 tonnes qui a été identifié par les services de l'intercommunalité. Contrairement au papier dont la collecte est plus particulière, le carton a été choisi en vue de créer cette économie circulaire, créatice d'emplois locaux. Ainsi malgré le contexte sanitaire qui est venu perturber la mise en place du service de collecte, ce sont quasi 2 tonnes par semaine qui sont collectés chez AMCOR, 400 kg par semaine chez SGT et quasi 3 tonnes par Véolia en provenance de Tournaire ou Rhenus à Sevrey.

Parallèlement, les Valoristes Bourguignons ont été mis dans la boucle afin d'assurer une micro collecte au profit d'IDEM.

Une belle organisation se dessine et ce n'est pas pour nous déplaire du côté d'info-chalon.com.

Laurent Guillaumé